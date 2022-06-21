Giresun'da yol kenarında cesedi bulunan kadının öldürüldüğü belirlendi

GİRESUN (AA) - Giresun'un Görele ilçesinde dün cesedi bulunan kadını öldürdüğü öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, dün gece ilçenin Gültepe köyünde yol kenarında çalılık içerisinde kadın cesedi bulunması üzerine geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince yürütülen çalışmada, cesedin Kırgızistan uyruklu Keremet Nyshanova'ya (40) ait olduğu, Tirebolu ilçesinde tabancayla vurularak öldürüldükten sonra bölgeye bırakıldığı tespit edildi.

Olayın şüphelisi olarak belirlenen M.A. (52), jandarma ekiplerince Tirebolu ilçesinde yakalandı.



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