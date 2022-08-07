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Giresun'da yorgun mermi isabet eden çocuk yaralandı

07.08.2022 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'da yorgun mermi isabet eden çocuk yaralandı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde yorgun mermi isabet eden çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Biroğul Mahallesi'nde 11 yaşındaki A.O.C'nin sırtına yorgun mermi isabet etti.

Yaralanan çocuk, Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aynı mahalledeki bir düğünde havaya ateş edildiğini belirledi.

Düğünde çekilen kamera görüntülerini inceleyen ekipler, havaya ateş eden 3 kişiyi gözaltına aldı.

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Giresun yorgun mermi

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