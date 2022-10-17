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Giresun'da yorgun mermi isabet eden kadın yaralandı

17.10.2022 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'da yorgun mermi isabet eden kadın yaralandı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Görele ilçesinde yorgun mermi isabet eden kadın yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Çavuşlu beldesindeki bahçesinde çalışan Ş.A'nın (72) bacağına yorgun mermi isabet etti.

Yaralanan kadın, Görele Opr. Dr. Ergun Özdemir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Giresun kadın yorgun mermi

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