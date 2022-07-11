Giresun'da yorgun mermi isabet eden kişi yaralandı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Keşap ilçesinde yorgun merminin isabet ettiği kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yivdincik köyünde H.A'ya (62) yorgun mermi isabet etti.

Yaralanan H.A, Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.



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