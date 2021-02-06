Giresun'daki kazada yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü

GİRESUN (AA) - Giresun'un Bulancak ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Karadeniz Sahil Yolu'nun Ballıca mevkisinde İ.C.T'nin kullandığı 52 FH 827 plakalı otomobil ile E.A. yönetimindeki 34 AT 1791 plakalı otomobilin dün akşam çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan Davut Yılmaz (61), tedavi gördüğü Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Ufuk Pekdemir'in de hayatını kaybettiği kazada yaralanan İ.C.T, E.A. ve Ş.D'nin tedavileri ise Giresun ve Bulancak'taki hastanelerde devam ediyor.

