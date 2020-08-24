Giresun'daki sel

"Sahadaki tüm bilgileri bakanımıza ulaştırıyoruz. Selden 5 tane kara yolumuz etkilendi. Ordu'da da etkilenen bir yolumuz var ama orayı hemen açtık. Giresun'da Kovanlık kara yolumuz selden kapanmıştı, trafiğe hemen açtık. Bir diğer yolumuz Giresun-Dereli yolu. Bu yolumuzda da 3 veya 4 noktada kesilme var. Onlara müdahale ettik ve açtık, onları iyileştireceğiz. Esas sıkıntı yan dereden gelen ve yaklaşık 15 bin metreküp olduğunu tahmin ettiğimiz teressübatın derenin suyu ile beraber ilçeye yayılması oldu. Teressübat yüksekliği ilçe merkezinde 2 metreye, yer yer 4 metreye kadar çıktı. Maalesef orada bir vatandaşımızı kaybettik. Yüreğimizi yakan kayıplardan biri de bu oldu."

Yapılan çalışmalar ile selin hasar verdiği tüm ilçelere ulaşım sağlandı, alternatif yollar da trafiği açıldı.

GİRESUN (AA) - Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, Giresun 'da etkili olan şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel ve heyelanlarda kapanan Dereli, Doğankent ve Yağlıdere ilçelerinde alternatif yolları trafiğe açtı.

Giresun Valiliği ve AFAD'ın koordinasyonunda Karayolları Genel Müdürlüğü olarak hem ulaşım hem de ikmal ile çalışmalarına devam ettiklerini aktaran Uraloğlu, şunları söyledi:

"Öncelikli olarak Dereli ilçesinin cadde ve sokaklarını açacağız sonra kara yollarında çalışmaya devam edeceğiz. Yine sıkıntı olan Yağlıdere Karayolunda da birkaç noktada tıkınma vardı. Karayolu ekiplerimiz hemen müdahale etti. Ne yazık ki orada kayıp vatandaşlarımız olduğu için AFAD ve jandarma ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor. O yüzden de biz bu bölgede beklemedeyiz. Ancak alternatif yollardan ilçeye ulaşım noktasında trafiği sağladık. Espiye-Soğukpınar köy grup yollarında da heyelan vardı. Heyelan temizleniyor, yol kapalı ama köy yollarını alternatif olarak trafiği açtık. Vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi noktasında bir sıkıntı yok."

Uraloğlu, 5 askeri personel ile bir karayolları operatörünün sele kapıldığı Tirebolu-Doğankent Karayolunda da arama çalışmaları sürdüğü için çalışma yapamadıklarını işaret ederek, şunları kaydetti: