Giresun'daki sel

GİRESUN (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, "Bu yıl Giresun ilimiz etkilendi, önceki yıl Trabzon ilimiz etkilenmişti. Samsun, Ordu, Rize, Artvin birçok Karadeniz ilimiz, bu kadar büyük boyutta olmasa da özellikle can ve mal kayıplı bu afetleri yaşadık. Ama bu afetlerin maalesef hiçbirinden ders almadık." dedi.

Torun, partisinin Giresun İl Binasında CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ve bazı illerin milletvekillerinin katılımıyla düzenlediği basın toplantısında, selde şehitler ile hayatlarını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve sevenlerine başsağlığı dilediğini belirtti.

CHP heyeti olarak selin tahrip ettiği alanları gördüklerini, vatandaşlarla sohbet ettiklerini vurgulayan Torun, Giresun'un afet bölgesi kapsamına alınmasını istediklerini ve konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

Olağanüstü bir durumla, afetle karşı karşıya olunduğunu, bu kadar büyük bir afete çok az tanık olduklarını dile getiren Torun, "Gerçekten Dereli ilçemiz en fazla bu afetten etkilenen ilçemiz. Doğankent ve Yağlıdere ilçeleri de etkilendi bundan ama orası Dereli kadar değil. Metrekareye 137 kilogram yağış düşmüş. Elbetteki yoğun bir yağış. Yağan yağmuru belki engelleyemeyiz ama yağmurun yarattığı tahribatı engelleyebiliriz. En aza indirebiliriz." diye konuştu.