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Giresun'daki sel afetinde hayvanlarını kaybeden çiftçilerin mağduriyeti giderildi

GİRESUN HABERLERİ  | 07.10.2020 10:40 | Son Güncelleme

Giresun'daki sel afetinde hayvanlarını kaybeden çiftçilerin mağduriyeti giderildi

GİRESUN (AA) - Giresun'da, sel afetinden etkilenen çiftçilere büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar ile arılı kovan dağıtılarak mağduriyetlerinin giderildiği bildirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 22 Ağustos başta olmak üzere 2020 yılı içerisinde meydana gelen doğal afetlerle ilgili hasar tespit çalışmalarının gerçekleştirildiği belirtildi.

Yetiştiricilerin mağduriyetlerinin giderilebilmesi için "Giresun İlinde Hayvan Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi" projesinin hazırlanarak Tarım ve Orman Bakanlığına sunulduğu ve onaylandığı ifade edilen açıklamada, 51 çiftçiye 8 baş kültür ırkı damızlık gebe düve, 30 baş karayaka ırkı damızlık dişi koyun ve 784 Kafkas ırkı arılı kovan dağıtımı yapıldığı kaydedildi.

Proje kapsamında temin edilen hayvanların 6 aylık dönemler halinde 3 yıl süreyle takip edileceği, bu süre zarfında proje yararlanıcısı yetiştiricilerin hayvanlarını satamayacağı belirtilen açıklamada, olası hayvan kayıplarının ise yetiştiriciler tarafından yaptırılan hayvan hayat sigortası sayesinde TARSİM tarafından karşılanacağına işaret edildi.

Açıklamada, proje sayesinde, Giresun'da yaşanan doğal afetler nedeniyle meydana gelen büyükbaş, küçükbaş ve arılı kovan kayıplarının tamamının karşılandığı, afetzede yetiştiricilerinin mağduriyetlerinin giderildiği vurgulandı.

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