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Giresunlu vatandaştan sağlık çalışanlarına destek

GİRESUN HABERLERİ  | 04.04.2020 13:00 | Son Güncelleme

Giresun’da yaşayan Recep Karakoç, fındık bahçesinden elde edeceği ürünün bir bölümünü sağlık çalışanlarına vereceğini açıkladı.Tüm dünyayı etkileyen ve ülkemizde de hayatı olumsuz etkileyen koronavirüs salgını konusunda mücadele veren sağlık çalışanları için bir destekte Giresun’dan geldi.

Giresunlu vatandaştan sağlık çalışanlarına destek

Giresun’da yaşayan Recep Karakoç, fındık bahçesinden elde edeceği ürünün bir bölümünü sağlık çalışanlarına vereceğini açıkladı.
Tüm dünyayı etkileyen ve ülkemizde de hayatı olumsuz etkileyen koronavirüs salgını konusunda mücadele veren sağlık çalışanları için bir destekte Giresun’dan geldi. Salgınla mücadele konusunda hayatlarını riske atarak görev yapan sağlık çalışanları için balkonlardan yapılan alkış desteğinin ardından Giresun’dan farklı bir destek geldi. Giresun’da yaşayan Recep Karakoç köyde kendisine ait olan fındık bahçesinden elde edeceği ürünün bir bölümünü yaşadığı ilçedeki sağlık kurumlarında görev yapan sağlık personellerine vereceğini açıkladı.

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Çağrı Eczanesi (Gündüz Nobetçi)
Merkez
Karamanlar Eczanesi (Gündüz Nobetçi)
Merkez
Sokakbaşı Eczanesi (Gündüz Nobetçi)
Merkez
Gürsoy Eczanesi
Bulancak
Bektaşoğlu Eczanesi
Dereli
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