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Giresunspor 0-0 Konyaspor (Maç sonucu)

19.09.2021 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de 5. hafta mücadelesinde Giresunspor ile Konyaspor arasında oynanan maçta gol sesi çıkmadı.

Giresunspor 0-0 Konyaspor (Maç sonucu)

Süper Lig'de 5. hafta mücadelesinde Hakan Keleş'in takımı Giresunspor ile İlhan Palut'un çalıştırdığı Konyaspor kozlarını paylaştı.

Çotanak Stadı'nda oynanan karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi. Ev sahibi Giresunspor'un büyük üstünlüğüyle geçen maçta Konyaspor kalecisi Ibrahim Sehic, 3 pozisyonda gole izin vermedi. Konuk ekip Konyaspor karşılaşmayı isabetli şut atamadan tamamladı.

Alınan bu sonucun ardından Giresunspor ligdeli ilk puanını alırken, Konyaspor yenilmezlik serisini devam ettirdi ve 11 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Giresunspor, Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Konyaspor ise sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Konyaspor Giresunspor
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