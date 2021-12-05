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Giresunspor 3-1 Fatih Karagümrük (Maç Sonucu)

05.12.2021 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 15. haftasında Giresunspor geriye düştüğü maçta Fatih Karagümrük'ü 3-1 yendi. Yeşil-beyazlılar üst üste 2. galibiyetini aldı. Giresunspor'un gollerini Balde ve Doukara(2) kaydetti.

Giresunspor 3-1 Fatih Karagümrük (Maç Sonucu)
Souleymane Doukara

Souleymane Doukara

FRA Fransa
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Giresunspor
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Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında GZT Giresunspor, kendi sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.

Giresunspor, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı karşılaşmayı 69. dakikadan sonra bulduğu gollerle 3-1 kazandı. karşılaşmada Giresunspor'a galibiyeti getiren golleri 69. dakikada Ibrahime Balde, 83. dakikada ve 88. dakikada penaltıdan Souleymane Doukara kaydetti. Konuk ekip Fatih Karagümrük'ün tek golü ise 28. dakikada Aleksandar Pesic'ten geldi.

ARKA ARKAYA 3. GALİBİYET

Bu sonucun ardından Giresunspor, ligde arka arkaya 3. galibiyetini aldı ve puanını 19'a yükseltti. Üst üste sahadan mağlubiyetle ayrılan Fatih Karagümrük ise 22 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Giresunspor, Adana Demirspor deplasmanına konuk olacak. Fatih Karagümrük ise kendi sahasında Konyaspor ile kozlarını paylaşacak.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Karagümrük Giresunspor
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