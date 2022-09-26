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Giresunspor, Alanyaspor deplasmanında galibiyete inanıyor

26.09.2022 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresunspor, Alanyaspor deplasmanında galibiyete inanıyor

GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü Corendon Alanyaspor'a konuk olacak Bitexen Giresunspor'un asbaşkanı Ercan Ayhan, rakipleri karşısında sahadan 3 puanla ayrılmayı hedeflediklerini söyledi.

Ayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deplasmanda karşılaşacakları Alanyaspor'un ligin iyi ekiplerinden birisi olduğunu belirtti.

Kendilerini zorlu bir 90 dakikanın beklediğini dile getiren Ayhan, şöyle konuştu:

"Milli maç arasının yanı sıra 7. haftayı bay geçirdik. Corendon Alanyaspor karşılaşması için uzun bir hazırlık fırsatı yakaladık. Bu süreci oyucularımız en iyi şekilde değerlendirmekte. Rakibimiz bu ligin iyi ekiplerinden bir tanesi. Bizi Alanya'da zorlu bir maçın beklediğini biliyoruz. Biz de iyi bir takımız ve kazanabilecek oyuncu grubuna sahibiz. Hedefimiz 90 dakika boyunca iyi bir futbol sergileyip, sahadan 3 puanla ayrılmak. Oyuncularımızın bunu başaracağına olan inancımız tamdır."

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