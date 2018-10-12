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Giresunspor Başkanı Mustafa Bozbağ hastaneye kaldırıldı

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 12.10.2018 12:08 | Son Güncelleme

Giresunspor'a, başkan Mustafa Bozbağ'dan kötü haber geldi. Giresunspor Başkanı Mustafa Bozbağ, mide kanaması nedeniyle Ankara'da hastaneye kaldırıldı.

Giresunspor Başkanı Mustafa Bozbağ hastaneye kaldırıldı

Teknik Direktör arayışları ve Kulüpler Birliği görüşmeleri için gittiği Ankara’da rahatsızlanan Giresunspor Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ hastaneye kaldırıldı.

Geçirdiği mide kanaması nedeniyle özel bir hastanede tedavi altına alınan Mustafa Bozbağ, yaşadığı sağlık problemine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Bozbağ, “Yaşadığım rahatsızlık sebebiyle telefonla arayan, mesaj atan, sosyal medyadan geçmiş olsun dileklerini ileten ve bizzat ziyaretime gelen herkese sonsuz teşekkür ederim. Allah herkesten razı olsun. Sağlığım hızla iyiye gidiyor. En kısa süre içerisinde görüşmek üzere” dedi.

İbrahim Özkul anjiyo oldu

Giresunspor’da Kulüp Başkanvekili İbrahim Özkul ise anjiyo oldu. İstanbul’da özel bir hastanede kalp ve ayak damarlarından anjiyo olan Özkul’un ise sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Başkanvekilimiz İbrahim Özkul’a geçmiş olsun dileklerimizi iletir bir an evvel aramıza dönmesini temenni ederiz” denildi.

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giresunspor Mustafa Bozbağ

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