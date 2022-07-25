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Giresunspor, Çaykur Rizespor'la hazırlık maçında karşılaşacak

25.07.2022 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresunspor, Çaykur Rizespor'la hazırlık maçında karşılaşacak

GİRESUN (AA) - Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'un, Çaykur Rizespor ile 30 Temmuz Cumartesi günü hazırlık maçı oynayacağı bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Çotanak Spor Kompleksi'ndeki karşılaşmanın saat 17.00'de başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, kombine kartlarının geçerli olacağı karşılaşmanın biletlerin 28 liradan satışa sunulacağı kaydedildi.

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Süper Lig Çaykur Rizespor Giresunspor futbol hazırlık maçı

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