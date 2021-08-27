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Giresunspor çıkış peşinde

27.08.2021 08:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GZT Giresunspor Kulüp Başkanvekili Muzaffer Aygün, Trabzonspor maçıyla birlikte Süper Lig’de yeni bir sayfa açmak istediklerini ifade etti.

Giresunspor çıkış peşinde

GZT Giresunspor Kulüp Başkanvekili Muzaffer Aygün, 29 Ağustos Pazar günü Trabzonspor ile kendi evlerinde oynayacakları Karadeniz derbisini kazanmak istediklerini dile getirdi.

Süper Lig’in ilk iki haftasında sahadan puansız ayrıldıkları için üzgün olduklarını ifade eden Aygün yaptığı açıklamada, "Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarında aldığımız yenilgilerle sezona istediğimiz gibi başlayamadık. Şimdi önümüzde Trabzonspor karşılaşması var. Bu maçın hazırlıklarını kendi tesislerimizde sürdürüyoruz. Trabzonspor ile oynayacağımız zorlu 90 dakikada Süper Lig’deki ilk puanlarımızı almak istiyoruz" dedi.

Karadeniz’in iki komşu ilini karşı karşıya getirecek maçta Trabzonspor’u Giresun’da en iyi şekilde ağırlayacaklarını, sahada ise kazanmak için tüm güçleriyle mücadele edeceklerini ifade eden Aygün, "Giresunspor ile Trabzonspor arasındaki derbi maçta, saha dışında Karadeniz’e yakışır bir centilmenlik, saha içerisinde ise kıyasıya bir rekabet olacak. İki kulübü 44 sene sonra karşı karşıya getirecek bu önemli müsabakadan hem misafirperverlik anlamında hem de sonuç anlamında alnımızın akıyla çıkmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Süper Lig Giresunspor
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