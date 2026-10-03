TFF'den olağanüstü toplantı kararı! Dananın kuyruğu kopacak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu'nca yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturması Türk futbolunu sarsmaya devam ederken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kritik bir karar aldı. Günlerdir sessizliğini koruyan İbrahim Hacıosmanoğlu yönetimi olağanüstü toplantı kararı aldı.

5 TUTUKLAMA VE ADLİ KONTROL KARARLARI

Yürütülen soruşturma çerçevesinde hakimlik; MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif, TFF Faal Hakemler Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk, eski MHK Üyesi Yunus Yıldırım ve dernek şubesi teşkilat sorumlusu Alican Sağlar'ın tutuklanmasına hükmetti. Eski MHK Başkan Vekili Ahmet Şahin ile TFF Eğitim ve 4'üncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin hakkında ise yurtdışına çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulandı. Öte yandan gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol ile yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel'in emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

RİVA'DA KRİTİK ZİRVE

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; yaşanan bu deprem ve milli maç arasının ardından atılacak adımları değerlendirmek üzere TFF Yönetim Kurulu olağanüstü toplanma kararı aldı. Kurul, 6 Ekim Salı günü saat 15.00'te Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya gelerek Türk futbolundaki son dönemeç ve izlenecek yol haritasını masaya yatıracak.