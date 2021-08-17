SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Giresunspor
  4. Giresunspor Doukara'yı kadrosuna kattı

Giresunspor Doukara'yı kadrosuna kattı

17.08.2021 20:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GZT Giresunspor, daha önce Osmanlıspor ve Antalyaspor formaları da giyen Souleymane Doukara’yı kadrosuna kattı.

Giresunspor Doukara'yı kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor, santrfor Souleymane Doukara ile 2 yıllık anlaşma imzaladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan Ligi takımlarından El-Ettifaq'ın 29 yaşındaki oyuncusu Souleymane Doukara ile 2 yıllık anlaşma imzalandığı belirtilerek, "Kendisine Giresunspor ailesine hoş geldin diyor, çotanak armalı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." denildi.

Senegal asıllı Fransız futbolcu Türkiye'de daha önce Ankaraspor ve Antalyaspor'da forma giymişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
F.Bahçe'ye Serdar Dursun'dan kötü haberF.Bahçe'ye Serdar Dursun'dan kötü haber
Bahşiş almak isterken sünnet çocuğunu öldürüyorlardı! Bahşiş almak isterken sünnet çocuğunu öldürüyorlardı!
Giresunspor'da 2 yıllık anlaşmaGiresunspor'da 2 yıllık anlaşma
Anahtar Kelimeler:
transfer Giresunspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

4. doz aşı kararı sonrası dikkat çeken 35 dakika uyarısı

4. doz aşı kararı sonrası dikkat çeken 35 dakika uyarısı

Taliban'dan flaş karar! İlan etti

Taliban'dan flaş karar! İlan etti

Marcao, Kerem'e neden saldırdı? İşte perde arkası...

Marcao, Kerem'e neden saldırdı? İşte perde arkası...

Fatih Terim'den Marcao ve Kerem açıklaması! "Gereğini yapacağız"

Fatih Terim'den Marcao ve Kerem açıklaması! "Gereğini yapacağız"

Volkan Demirel'den Marcao'ya: Ülkesine gönderirim

Volkan Demirel'den Marcao'ya: Ülkesine gönderirim

Galatasaray'dan Marcao açıklaması

Galatasaray'dan Marcao açıklaması

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Canlı yayında transferi açıkladı

Canlı yayında transferi açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Fenerbahçe'den görülmemiş hamle!

Fenerbahçe'den görülmemiş hamle!

Volkan Demirel'den Beşiktaş'a eleştiri

Volkan Demirel'den Beşiktaş'a eleştiri

Boupendza'nın yeni adresi belli oldu!

Boupendza'nın yeni adresi belli oldu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.