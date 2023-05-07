Giresunspor - Fenerbahçe maçı oynanırken sosyal medyadan flaş tepki! 'Hakemler doğruyor, penaltımızı vermediler!'

Bitexen Giresunspor ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında kozlarını paylaştı. İki takım arasındaki müsabaka oldukça tempolu şekilde devam ederken, yaşanan bir pozisyon sonrası sarı - lacivertli futbolcular yoğun itirazlarda bulundu.

Çotanak Stadyumu'nda oynanan maçın 10. dakikasında Enner Valencia, rakip ceza sahasına girmek istedi. Rakibinin müdahalesi sonrasında top kontrolünü kaybeden Ekvadorlu golcü, yerde kaldı.

PENALTI İTİRAZLARI

Valencia ve Fenerbahçeli diğer futbolcular, Giresunsporlu futbolcunun meşin yuvarlağa elle müdahale ettiğini iddia ederek hakem Bahattin Şimşek'e itirazda bulundular. VAR'ı dinleyen Şimşek, pozisyonun penaltı olmadığına dair kararını verdi ve oyunu devam ettirdi.

UĞUR DÜNDAR'DAN SERT TEPKİ

Bu olayın ardından Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'dan sert tepki geldi.

Dündar; sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Giresun'da da Bahattin Şimşek ve Serkan Tokat Fenerbahçe'yi doğramaya başlayıp penaltımızı vermediler!" ifadelerini kullandı.

Uğur Dündar'ın paylaşımı kısa süre içerisinde en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.

