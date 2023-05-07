SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Giresunspor - Fenerbahçe maçı oynanırken sosyal medyadan flaş tepki! 'Hakemler doğruyor, penaltımızı vermediler!'

Giresunspor - Fenerbahçe maçı oynanırken sosyal medyadan flaş tepki! 'Hakemler doğruyor, penaltımızı vermediler!'

07.05.2023 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Bitexen Giresunspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Oldukça tempolu başlayan maçın 10. dakikasında gelişen Fenerbahçe atağında Enner Valencia, rakibiyle ikili mücadeleye girdi. Rakibinin müdahalesi sonrasında topun kontrolünü kaybeden Valencia, 'elle oynama' talebiyle penaltı itirazında bulundu. Hakem oyunu devam ettirdi ve Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'dan tepki geldi. İşte detaylar...

Giresunspor - Fenerbahçe maçı oynanırken sosyal medyadan flaş tepki! 'Hakemler doğruyor, penaltımızı vermediler!'

Bitexen Giresunspor ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında kozlarını paylaştı. İki takım arasındaki müsabaka oldukça tempolu şekilde devam ederken, yaşanan bir pozisyon sonrası sarı - lacivertli futbolcular yoğun itirazlarda bulundu.

Çotanak Stadyumu'nda oynanan maçın 10. dakikasında Enner Valencia, rakip ceza sahasına girmek istedi. Rakibinin müdahalesi sonrasında top kontrolünü kaybeden Ekvadorlu golcü, yerde kaldı.

PENALTI İTİRAZLARI

AW886181_01

Valencia ve Fenerbahçeli diğer futbolcular, Giresunsporlu futbolcunun meşin yuvarlağa elle müdahale ettiğini iddia ederek hakem Bahattin Şimşek'e itirazda bulundular. VAR'ı dinleyen Şimşek, pozisyonun penaltı olmadığına dair kararını verdi ve oyunu devam ettirdi.

UĞUR DÜNDAR'DAN SERT TEPKİ

451200

Bu olayın ardından Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'dan sert tepki geldi.

Dündar; sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Giresun'da da Bahattin Şimşek ve Serkan Tokat Fenerbahçe'yi doğramaya başlayıp penaltımızı vermediler!" ifadelerini kullandı.

Uğur Dündar'ın paylaşımı kısa süre içerisinde en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçe'den maç öncesi paylaşım!Fenerbahçe'den maç öncesi paylaşım!
Fenerbahçe 'sözleşme yapma' dedi! Galatasaray'dan resmen ayrıldıFenerbahçe 'sözleşme yapma' dedi! Galatasaray'dan resmen ayrıldı
Sivasspor beraberliği sonrası F.Bahçe'nin yıldızına olay sözler! "Sahada özür dile"Sivasspor beraberliği sonrası F.Bahçe'nin yıldızına olay sözler! "Sahada özür dile"
Anahtar Kelimeler:
Uğur Dündar Giresunspor fenerbahçe spor spor toto maçı spor tot süper li spor to maçın da,

En Çok Okunan Haberler

Saatler kala o görüntüyü paylaştı! Gündem yaratan iddia

Saatler kala o görüntüyü paylaştı! Gündem yaratan iddia

Erdoğan açıkladı: Asgari ücret, emekli ve memur maaşları...

Erdoğan açıkladı: Asgari ücret, emekli ve memur maaşları...

Rakibine tokat atan Mustapha Yatabare, direkt olarak kırmızı kart gördü!

Rakibine tokat atan Mustapha Yatabare, direkt olarak kırmızı kart gördü!

Fenerbahçe'den tarihi karar!

Fenerbahçe'den tarihi karar!

Yeni teklifi kabul ederse para içinde yüzecek...

Yeni teklifi kabul ederse para içinde yüzecek...

Galatasaray'ın bu sezonki yıldızına Fenerbahçe izni!

Galatasaray'ın bu sezonki yıldızına Fenerbahçe izni!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

“Açık giyinme” eleştirilerine sert çıktı! “Vücudumu sergilemeyi...”

“Açık giyinme” eleştirilerine sert çıktı! “Vücudumu sergilemeyi...”

Öğretmen okul bahçesinde mastürbasyon yaparken yakalandı

Öğretmen okul bahçesinde mastürbasyon yaparken yakalandı

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Herkesin içinde soyunmak zorunda kaldılar! “İç çamaşırımıza kadar...”

Herkesin içinde soyunmak zorunda kaldılar! “İç çamaşırımıza kadar...”

Bulaşık yıkamaktan bıktı! Eve tabldot sistemini getirdi

Bulaşık yıkamaktan bıktı! Eve tabldot sistemini getirdi

Her zaman ihtiyacınız olacak! Hazır indirim de varken kaçırmayın

Her zaman ihtiyacınız olacak! Hazır indirim de varken kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.