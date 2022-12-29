GİRESUNSPOR GAZİANTEP FK MAÇI CANLI İZLE! Giresunspor Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Giresunspor ile Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig 16. haftası maçında bugün (29 Aralık 2022 Perşembe) kozlarını paylaşacak. Heyecanla beklenen maç için geri sayım sürüyor. Sporseverler arama motorlarında Giresunspor Gaziantep FK maçı canlı izle ekranını araştırıyor. Peki, Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
Giresunspor Gaziantep FK maçı bugün (29 Aralık 2022 Perşembe) oynanacak.
Giresunspor, Çotanak Stadyumu'nda Gaziantep FK'yı konuk edecek.
Maç, saat 17.00'de başlayacak.
Giresunspor Gaziantep FK maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
Giresunspor: Onurcan, Muzaffer, Arias, Perez, Alper, Mejla, Savicevic, Serginho, Kuwas, Sainz, Bajic.
Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Arda, Djilobodji, Hanousek, Furkan, Abdülkadir, Mustafa, Maxim, Sagal, Figueiredo.