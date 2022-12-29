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GİRESUNSPOR GAZİANTEP FK MAÇI CANLI İZLE! Giresunspor Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

29.12.2022 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresunspor ile Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig 16. haftasında Çotanak Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri sporseverler tarafından merak konusu oldu. Karşılaşmayı, Hakem Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ve Deniz Caner Özaral yapacak. Giresunspor Gaziantep FK maçı canlı izle ekranı internette araştırılıyor. Peki, Giresunspor Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GİRESUNSPOR GAZİANTEP FK MAÇI CANLI İZLE! Giresunspor Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Giresunspor ile Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig 16. haftası maçında bugün (29 Aralık 2022 Perşembe) kozlarını paylaşacak. Heyecanla beklenen maç için geri sayım sürüyor. Sporseverler arama motorlarında Giresunspor Gaziantep FK maçı canlı izle ekranını araştırıyor. Peki, Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

GİRESUNSPOR GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Giresunspor Gaziantep FK maçı bugün (29 Aralık 2022 Perşembe) oynanacak.

Giresunspor, Çotanak Stadyumu'nda Gaziantep FK'yı konuk edecek.

Maç, saat 17.00'de başlayacak.

GİRESUNSPOR GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Giresunspor Gaziantep FK maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

GİRESUNSPOR GAZİANTEP FK MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Giresunspor: Onurcan, Muzaffer, Arias, Perez, Alper, Mejla, Savicevic, Serginho, Kuwas, Sainz, Bajic.

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Arda, Djilobodji, Hanousek, Furkan, Abdülkadir, Mustafa, Maxim, Sagal, Figueiredo.

GİRESUNSPOR GAZİANTEP FK MAÇI CANLI TAKİP


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