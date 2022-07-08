Giresunspor, ilk etap kampını tamamladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, Erzurum'daki ilk etap kampını tamamladı.

Yeşil-beyazlı ekip, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde ilk etap kampın son antrenmanını teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde yaptı.

Erzurum'da 28 Haziran'dan bu yana yeni sezon hazırlıklarını gerçekleştiren Giresunspor, sabah antrenmanıyla kampın ilk etabını tamamladı.

Kentten ayrılan Giresunspor'un, Kurban Bayramı izninin ardından 12 Temmuz Salı günü yine Erzurum'da toplanarak ikinci etap kamp çalışmalarıyla yeni sezon hazırlıklarını sürdürmesi bekleniyor.



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