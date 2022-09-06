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Giresunspor, Jorman Campuzano'yu transfer etti

06.09.2022 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresunspor, Jorman Campuzano'yu transfer etti

GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor, Jorman Campuzano'yu kadrosuna kattı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Kolombiyalı orta saha oyuncusuyla anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Jorman Campuzano'ya, 'Giresunspor'umuza hoş geldin.' diyor, çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kolombiyalı oyuncu, son 4 sezonda Arjantin ekibi Boca Juniors'ta forma giydi.

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