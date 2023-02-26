Giresunspor Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Giresunspor Kayserispor maçı için geri sayım sürüyor. Karşılaşma Çotanak Stadyumu'nda oynanacak. Sahasında oynadığı son iki Süper Lig maçından mağlubiyetle ayrılan ev sahibi takım, lig tarihinde taraftarı önünde bu şekilde art arda üç yenilgi almadı. Maçta Hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Kemal Yılmaz yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olarak açıklandı. Giresunspor Kayserispor maçı canlı izle ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. İşte Giresunspor Kayserispor maçı canlı yayın bilgisi...

GİRESUNSPOR KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Giresunspor Kayserispor maçı bugün (25 Şubat 2023 Cumartesi) saat 19:00'da başlayacak.

Maç, Çotanak Stadyumu'nda oynanacak.

GİRESUNSPOR KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Giresunspor Kayserispor maçı beIN Sports 2'de canlı olarak ekrna gelecek.

GİRESUNSPOR KAYSERİSPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Görkem, Perez, Alper, Campuzano, Mejia, Serginho, Savicevic, Sainz, Bajic

Kayserispor: Bilal, Ramazan, Hosseini, Arif, Mert, Campanharo, Karimi, Mane, Emrah, Cardoso, Gökhan

GİRESUNSPOR KAYSERİSPOR MAÇI CANLI TAKİP

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