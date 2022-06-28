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Giresunspor Kulübü Basın Sözcüsü Karademir, transfer sürecini değerlendirdi:

28.06.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Doğru maliyette, doğru oyuncu almak için biraz beklememiz gerekiyor. O yüzden de transferlerimiz yavaş yavaş ilerliyor"

Giresunspor Kulübü Basın Sözcüsü Karademir, transfer sürecini değerlendirdi:

GİRESUN (AA) - Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'da, kulüp basın sözcüsü Ferhat Karademir, doğru maliyette, doğru oyuncu almak için biraz beklemeleri gerektiğini, o yüzden de transferlerinin yavaş yavaş ilerlediğini söyledi.

Karademir, Çotanak Spor Kompleksi'nde düzenlediği basın toplantısında, yeni sezon için genç oyunculardan kurulu bir takım oluşturacaklarını belirtti.

Bu yönde transferlerin başladığını ifade eden Karademir, "Artık transferde Giresunspor'un geleceğine de yatırım yapıyoruz. Yatırım yaparak da başladık aslında. Çok genç yaşta, potansiyeli çok yüksek Türk oyuncuları kadromuza katıyoruz. Bu transferlerimiz devam edecek. Bunların yanına çok kaliteli isimler de gelecek." dedi.

Karademir, kadrolarına kattıkları ve katacakları oyunculara sonuna kadar güvendiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Hatalar yapabiliriz. Futbolda transfer hataları olabiliyor. Geçmişte oldu, bu yıl yine olacaktır. 'On transfer yapayım, onu da takımda oynasın.' olmuyor. Bazen tutmuyor. Bu hataları en aza indirmeye çalışıyoruz. Transfer ettiğimiz oyunculara çok güveniyoruz. Genç ağırlıklı bir kamp kadromuz var. Onların içerisinde A takımda oynayacaklar da çıkacaktır. Giresunspor'un geleceği zaten bu şekilde kurtulacak. Bizim şöyle bir hayalimiz var; yatırım yaptığımız gençler ileride A Milli takım oyuncusu olabilecek potansiyelde çocuklar. İleride bu çocukların Giresunspor'dan A milli takıma gittiklerini göreceğiz."

Yeni sezon için 100-120 milyon lira bütçeli bir takım oluşturmayı planladıklarını kaydeden Karademir, "Şu anda fiyatlar çok yüksek. Bu nedenle bütçemiz ölçüsünde bir yol izliyoruz. Doğru maliyette, doğru oyuncu almak için biraz beklememiz gerekiyor. O yüzden de transferlerimiz yavaş yavaş ilerliyor." diye konuştu.

Karademir, Trabzonspor'dan geçen sezon kiralanan Flavio'nun maliyeti nedeniyle yeni dönemde takıma katılmasının zor gibi göründüğünü belirterek, "Flavio'nun geçen yıl maliyeti bize 600 bin avro. Bu yıl 600 bin avro bizim için büyük bir maliyet. Doğru rakamı bulabilirsek evet, takımımızda isteriz. Giresunspor'un başka çare ve seçeneği de yok. Flavio'nun yerine farklı seçeneklerimiz de var." dedi.

Ferhat Karademir, Perez için de bir takımdan transfer teklifi geldiğini ancak bu rakamın beklentilerinin altında kaldığını sözlerine ekledi.

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