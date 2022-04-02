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Giresunspor-Sivasspor maçının ardından

02.04.2022 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş: "Kazanmamız gereken bir maçtı iç sahada fakat bir puan da önemli" - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: "2-0'dan 2-2 olması, bizi üzdü"

GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor ile 2-2 berabere kalan GZT Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, "Kazanmamız gereken bir maçtı iç sahada fakat bir puan da önemli." dedi.

Keleş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, 5 yabancı oyuncunun takımdan ayrıldığını ve sakat isimlerinin de bulunduğunu söyledi.

Kadro açısından sıkıntılı olduklarını ifade eden Keleş, 13-14 kişi ile devam ettiklerini vurguladı.

Keleş, karşılaşmaya iyi başladıklarını, iyi oynadıkları sırada 2-0 geriye düştüklerini aktararak, şu değerlendirmede bulundu:

"Rakibin istediği gibi oynadık bu dönemde. Devre arası oyuncularla konuştuk, 'Maçı çevirebiliriz.' dedik. İkinci yarıda rakibin de girdiği pozisyonlar var. Maç 3-0 olabilirdi. Bulduğumuz 2 gol ve ondan sonra yakaladığımız pozisyonlar var, galip de gelebilirdik. Sonuçta berabere bitti maç. Kazanmamız gereken bir maçtı iç sahada fakat bir puan da önemli."

Gelecek hafta Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a konuk olacaklarını anımsatan Keleş, "Biraz sıkıntılarımız ve sorunlarımız var. Buna rağmen oyuncularımın mücadelesinden memnunum. Geriye düştük ama geriden gelerek puan almasını bildik. Şimdi tek hedefimiz Malatya ve oradan da 3 puanla dönebilmek." diye konuştu.

- Demir Grup Sivasspor cephesi

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise zor bir maç oynadıklarını söyledi.

Çalımbay, kendileri gibi Giresunspor'un da kazanmaya ihtiyacı olduğuna işaret ederek, "Maça aslında iyi de başlayamadık. Daha sonra düzeldik ve iki tane de gol bulduk. İkinci yarıda biz Giresunspor'un her şeyini kullanacağını biliyorduk. Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. 2-0'dan 2-2 olması, bizi üzdü." ifadelerini kullandı.

Hava sıcaklığının da her iki takımı etkilediğini dile getiren Çalımbay, yine de alınan bir puanın iyi olduğunu aktardı.

Çalımbay, kalan 7 haftada en iyi sonuçları almak için mücadele edeceklerini sözlerine ekledi.

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