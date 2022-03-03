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Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş: "Bir çıkış ve seri galibiyetler bekliyoruz"

03.03.2022 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş: "Bir çıkış ve seri galibiyetler bekliyoruz"

GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, kötü periyodu geride bıraktıklarını, çıkış beklediklerini belirtti.

Keleş, Giresunspor Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde gazetecilere, ligin ilk yarısında Göztepe maçı sonrası çıkış yakaladıklarını söyledi.

Şu anda yine böyle bir çıkış yakalamayı hedeflediklerini dile getiren Keleş, "Göztepe galibiyeti bizim için iyi oldu, şimdi önümüzde Rizespor maçı var. Kötü bir periyodu atlattık. Şu an bir çıkış ve seri galibiyetler bekliyoruz." dedi.

Keleş, Çaykur Rizespor maçının zorlu geçeğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ligde artık son periyotta her maç zor olacak, Rizespor maçı da bunlardan biri. Evinde iyi oynayan bir takım, son periyotta iyi olmasalar da galip gelmek isteyecekler. Göztepe maçında kazandığımız üç puanı taçlandırmak istiyoruz. İyi bir skorla dönmek istiyoruz ama Rize, Trabzon, Giresun biz kardeş takımlarız zaten, Karadeniz ekibiyiz. Dostluk çerçevesi içerisinde hak edenin kazandığı bir maç olmasını istiyorum. Kazanan da biz olursak mutlu oluruz tabii ki."

Bir gazetecinin orta saha ile ilgili sorusuna Keleş, "Eksik ve cezalı oyuncular nedeniyle iki maç öncesine kadar orta alanda sadece Flavio vardı, şimdi orta saha yoğunlaştı. Chiquinho takımımıza çok iyi uyum sağladı, Traore de döndü, maç oynamamanın verdiği eksiklik var, son maçta bayağı katkı sağladı." yanıtını verdi.

Hakan Keleş, şu an orta saha üçlüsünden memnun olduğunu belirterek, "Her maç ayrı planlama var. İç saha, dış saha farklı organizasyonla oynayacağız ama orta sahanın kalabalık olması, alternatif olması beni sevindiriyor." diye konuştu.

Muhammed Gümüşkaya'nın performansıyla ilgili soru üzerine de Keleş, şunları söyledi:

"Ondan çok şey bekliyoruz, geçen sene de istiyordum, bu sene çalışma fırsatı buldum. Fenerbahçe'de çok fazla süre bulamıyordu. Burada da oyun süresini ayarlayarak takıma katmış olduk, o da uyum sağladı. Son maçtaki performansından da memnunum, bundan sonra performansını daha da yükseltmesi gerekiyor. Çünkü yetenekleri olan bir oyuncu, ondan çok şeyler bekliyoruz, inşallah takımımıza daha fazla katkı sağlayacak."

- Chiquinho: "Rizespor maçında tek hedefimiz üç puan"

Ara transfer döneminde takıma katılan orta saha oyuncusu Chiquinho ise önlerinde zorlu bir Çaykur Rizespor maçı olduğuna işaret ederek, "Biz maç maç bakıyoruz, Rizespor maçında tek hedefimiz üç puan. En önemli hedefimiz ise ligde kalmak. Göztepe maçında gerçekten iyi bir oyun sergiledik, kazandık, Rizespor maçında bunu devam ettirmek istiyoruz. Bu maça çok iyi hazırlandık, bunun meyvelerini toplayacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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