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Giresunspor Teknik Direktörü Keleş: "Hedefimize ulaşmaya az kaldı"

20.04.2022 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresunspor Teknik Direktörü Keleş: "Hedefimize ulaşmaya az kaldı"

GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, sezon başında belirledikleri Süper Lig'de kalıcı olma hedefine ulaşmalarına az kaldığını belirtti.

Keleş, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, ligde geride kalan 33 haftayı değerlendirdi.

Geçen hafta oynadıkları Beşiktaş maçında sahadan beraberlikle ayrıldıklarını hatırlatan Keleş, "Ligin boyunun kısaldığı bu haftalarda bir puanın bile önemi çok büyük. Şu an için 40 puan baremindeyiz. Sezon başından bu yana aralıksız sürdürdüğümüz çalışmalarımıza sezon sonuna dek devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Keleş, 33 haftalık periyotta inişli çıkışlı grafikler yaşadıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sezon başında kendimize bir hedef koyduk. Hem kulübümüzün mali yapısını hem de takım kimyasını düşünerek bir kadro kurduk. Mütevazı bir bütçeyle oluşturduğumuz kadroyla bugünlere kadar geldik. Büyük emekler, çabalar ve fedakarlıklar var. Tabii çok çalıştık. 44 yıl sonra ilk kez yükseldiğimiz Süper Lig'de kalıcı olmak için tüm mücadelemizi veriyoruz. Hedefimize ulaşmaya az kaldı. İnşallah son haftalara bırakmadan bu hedefimizi gerçekleştireceğiz."

Beşiktaş maçındaki ambiyanstan çok etkilendiğinin altını çizen Keleş, "Giresunspor taraftarı her zaman başkadır. Bunu her zaman hissettik. Bugüne kadar bizi asla yalnız bırakmadılar. Özellikle Beşiktaş maçındaki tribünlerin doluluğu bizleri çok sevindirdi. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Onlara galibiyeti hediye etmek isterdik ama mücadeleci oyunumuz ve aldığımız bir puanla onları en azından üzmedik. Tribünleri doldurarak bizlerin her zaman yanında olan taraftarlarımıza teşekkür ederim." şeklinde görüş belirtti.

Keleş, 23 Nisan Cumartesi günü deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacaklarını anımsatarak, "Bu ligde her maç zor. Kolay maç yok. Artık önümüzdeki maça odaklanıyoruz. Beşiktaş maçı sonrası bir günlük iznin ardından çalışmalarımıza başladık. İyi bir şekilde hazırlanıyoruz. İnşallah şehrimize puan ya da puanlarla döneriz. Tek çabamız bu." değerlendirmesinde bulundu.

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