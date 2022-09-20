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Giresunspor Teknik Direktörü Keleş: "Üzerine koyarak ilerlemeyi hedefliyoruz"

20.09.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresunspor Teknik Direktörü Keleş: "Üzerine koyarak ilerlemeyi hedefliyoruz"

GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'un Teknik Direktörü Hakan Keleş, ligin en düşük bütçeli ve en genç üçüncü takımı olarak üzerine koyarak ilerlemeyi hedeflediklerini belirtti.

Keleş, kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, Kayseri kampının çok verimli geçtiğini ifade ederek, yeni katılan futbolcuların da uyumlarının gerçekleşmesinden sonra ligde daha iyi konuma geleceklerini aktardı.

Hakan Keleş, 2 Ekim'de deplasmanda oynayacakları Corendon Alanyaspor maçına en iyi şekilde hazırlanıp iyi bir Giresunspor izlettirmek istediklerini vurguladı.

Keleş, ligde Anadolu takımlarının son dönemlerde yükselişe geçtiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ligin en düşük bütçeli ve en genç üçüncü takımı olarak üzerine koyarak ilerlemeyi hedefliyoruz. Adana Demirspor'un ligin lideri olduğunu görüyoruz. Konyaspor da ligin 5. sırasında yer alarak başarılı bir durum sergiliyor. Bu, Anadolu kulüplerinin artık daha güçlü olduğunu gösteriyor."

Giresunspor'un vefakar taraftarlarının maçlarda takıma inanılmaz destek verdiğinin altını çizen Keleş, "Onlardan çok memnunuz. Bir şeyler başaracaksak bu hep beraber olacak. Alanya dönüşü içeride Beşiktaş maçımız var. Çok zor bir maç olacak. Geçen sene Beşiktaş'tan 4 puan aldık. Bu sene de iyi bir sonuçla ayrılmak için elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Giresunspor Hakan Keleş futbol

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