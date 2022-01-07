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Giresunspor yarın Galatasaray'a konuk olacak

07.01.2022 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresunspor yarın Galatasaray'a konuk olacak

GİRESUN (AA) - GZT Giresunspor, Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray'la karşılaşacak.

Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Karadeniz temsilcisi, ligin ilk yarısında 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 yenilgi alarak topladığı 22 puanla 14. sırada yer aldı.

Lige iyi başlayamayıp ilk 7 karşılaşmada puan alamayan Karadeniz temsilcisi, ikinci devre bu durumu tersine çevirip çıkış yakalamayı hedefliyor.

GZT Giresunspor'da Afrika Uluslar Kupası maçları için ülkelerinin milli takımlarına davet edilen Hamidou Traore ve Souleymane Doukara, kart cezalısı Mamadou Diarra ile ameliyat edilen Erol Can Akdağ yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

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