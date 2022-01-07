Giresunspor yarın Galatasaray'a konuk olacak

GİRESUN (AA) - GZT Giresunspor, Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray'la karşılaşacak.

Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Karadeniz temsilcisi, ligin ilk yarısında 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 yenilgi alarak topladığı 22 puanla 14. sırada yer aldı.

Lige iyi başlayamayıp ilk 7 karşılaşmada puan alamayan Karadeniz temsilcisi, ikinci devre bu durumu tersine çevirip çıkış yakalamayı hedefliyor.

GZT Giresunspor'da Afrika Uluslar Kupası maçları için ülkelerinin milli takımlarına davet edilen Hamidou Traore ve Souleymane Doukara, kart cezalısı Mamadou Diarra ile ameliyat edilen Erol Can Akdağ yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz