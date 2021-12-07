YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Giresunspor'da Erol Can Akdağ'ın sağ diz ön çapraz bağının koptuğu belirlendi

Giresunspor'da Erol Can Akdağ'ın sağ diz ön çapraz bağının koptuğu belirlendi

07.12.2021 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresunspor'da Erol Can Akdağ'ın sağ diz ön çapraz bağının koptuğu belirlendi

GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'un futbolcusu Erol Can Akdağ'ın sağ diz ön çapraz bağının koptuğu tespit edildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, geçen hafta oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında sakatlanan Akdağ'ın yapılan ilk kontrollerinin ardından İstanbul'da gerçekleştirilen ileri tetkikler sonucunda sağ diz ön çapraz bağının kopuğu tespit edilerek ameliyat kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, Akdağ'ın sakatlığıyla ilgili olarak gelecek hafta İstanbul'da bir operasyon gerçekleştirileceği aktarılarak, "Geçtiğimiz yıl kazandığımız şampiyonlukta büyük emeği bulunan Erol Can Akdağ'a 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor, Başkanımız Hakan Karaahmet'in talimatıyla futbolcumuzun tedavi süreci boyunca maddi anlamda herhangi bir kayıp yaşamayacağını, maç başı ve prim haklarının da mevcut şekliyle devam edeceğini kamuoyunun bilgisine sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gelinin gördüğü anda yüzü düştü! Takı töreninde bu da olduGelinin gördüğü anda yüzü düştü! Takı töreninde bu da oldu
PARTNER Anne babasından rol çaldı! Anne babasından rol çaldı!
Giresunspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladıGiresunspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Anahtar Kelimeler:
Giresunspor

Giresun Namaz Vakitleri 7 Aralık Salı

İmsak
05:59
Sabah
07:30
Öğle
12:23
İkindi
14:44
Akşam
17:05
Yatsı
18:31

Giresun Nöbetçi Eczaneler 7 Aralık Salı

Boztekke Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Merkez
Zafer Eczanesi
Bulancak
Bektaşoğlu Eczanesi
Dereli
Yeni Eczanesi
Dogankent
Mutlu Eczanesi
Espiye
Eren Eczanesi
Eynesil
Tümünü Göster
Giresun ECZANELER
Giresun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Ankara'daki trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Ankara'daki trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Sporcuları ayağa kaldıran "kök hücre" tedavisi diz hastalıklarında hızlı iyileşme sağlıyor

Sporcuları ayağa kaldıran "kök hücre" tedavisi diz hastalıklarında hızlı iyileşme sağlıyor

Bolu'da bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastanede öldü

Bolu'da bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastanede öldü

Trabzon yerel basınında Adana Demirspor galibiyetinin yansımaları

Trabzon yerel basınında Adana Demirspor galibiyetinin yansımaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.