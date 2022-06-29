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Giresunspor'da genel menajerliğe Serkan Ünver getirildi

29.06.2022 19:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresunspor'da genel menajerliğe Serkan Ünver getirildi

GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'da genel menajerlik görevine Serkan Ünver'in getirildiği bildirildi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, genel menajerlik görevi için Ünver ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Genel menajerimiz Serkan Ünver'e Giresunspor ailesine 'Hoş geldin.' diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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