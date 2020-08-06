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Giresunspor’da kongre heyecanı

GİRESUN HABERLERİ  | 06.08.2020 14:51 | Son Güncelleme

Giresunspor’un başkan adayı Hakan Karaahmet, seçilmesi halinde kulübe kalıcı gelir sağlayacak yatırımlar planladıklarını ifade ederek kulübe sınırsız değil, yüzde 40 borçlanma yetkisi verecek tüzük değişikliğine de gidileceğini söyledi.TFF 1.

Giresunspor’da kongre heyecanı

Giresunspor’un başkan adayı Hakan Karaahmet, seçilmesi halinde kulübe kalıcı gelir sağlayacak yatırımlar planladıklarını ifade ederek kulübe sınırsız değil, yüzde 40 borçlanma yetkisi verecek tüzük değişikliğine de gidileceğini söyledi.
TFF 1. Lig temsilcisi Giresunspor’da 8 Ağustos Cumartesi günü yapılacak olan olağan üstü genel kurul öncesi başkan adayı Hakan Karaahmet basın toplantısı düzenledi. Kongrede göreve seçilmeleri halinde öncelikli olarak tüzük değişikliği yapılması ve Giresunspor’un geleceğini ipotek altına alan borçlanmaların önüne geçilmesi için radikal adımlar atmayı planladıklarını ifade eden Karaahmet, “Öncelikle ifade etmeliyim ki, biz göreve gelirsek hiçbir şekilde temlik koymayacağız. Tüzük değişikliğine gideceğiz, hiçbir yönetim gerçek bütçenin yüzde 40’ndan fazla borçlanamayacak, fazla borçlar yönetim kurulunu ve başkanı bağlayacak. Böylelikle Giresunspor’un kaynaklarını ve geleceğini ipotek altına alınmaktan kurtaracağız. Giresunspor’un gelirleri ve giderleri kamuoyu ile paylaşılacak, şeffaflığı ön planda tutacağız. Giresunspor’a kalıcı gelirler sağlayacak akaryakıt istasyonu gibi işletmeler düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

’Giresunspor’un kaybedecek zamanı yok”
Altyapıya önem vereceklerini de ifade eden Karaahmet, “Giresunspor’da kendi hocalarına, kendi futbolcularına kucak açacaktır. Her şeyden önce kendi altyapısını oluşturacak, Giresunspor’da kendi hocalarına da yer verecek. İzleme ekibi oluşturacağız. Şuanda Giresunspor’un kaybedecek zamanı yok. Kongre sonrasında hemen kolları sıvayarak harekete geçilmesi gerekiyor. Bizim kazanmamız halinde hocamızla prensipte anlaştık sayılır ve kongreden hemen sonra açıklayıp işe başlayacağız” ifadelerini kullandı.
Giresunspor’a başkan adayı olarak Osman Çırak da geçtiğimiz günlerde basın toplantısı düzenleyerek adaylığını açıklamıştı.

Giresunspor’da kongre heyecanı

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