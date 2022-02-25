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Giresunspor'da sportif direktör Fatih Kavlak ile yollar ayrıldı

25.02.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresunspor'da sportif direktör Fatih Kavlak ile yollar ayrıldı

GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor, sportif direktör Fatih Kavlak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Sezon başında kulübümüzde sportif direktör olarak göreve başlayan Sayın Fatih Kavlak ile bugün itibarıyla yollarımızı karşılıklı anlaşarak ayırmış bulunmaktayız." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, kulübe yaptığı hizmetler ve özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür edilen Kavlak'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.

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