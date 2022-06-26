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Giresunspor'da yeni sezon hazırlıkları yarın başlayacak

26.06.2022 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresunspor'da yeni sezon hazırlıkları yarın başlayacak

GİRESUN (AA) - Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'da, yeni sezon hazırlıklarının yarın başlayacağı bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, sezon hazırlıklarının ilk etabının Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, ilk etap kamp çalışmalarının 27 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde planlandığı ifade edilerek, oyuncuların burada Süper Lig için güç depolayacakları kaydedildi.

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