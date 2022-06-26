Giresunspor'da yeni sezon hazırlıkları yarın başlayacak

GİRESUN (AA) - Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'da, yeni sezon hazırlıklarının yarın başlayacağı bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, sezon hazırlıklarının ilk etabının Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, ilk etap kamp çalışmalarının 27 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde planlandığı ifade edilerek, oyuncuların burada Süper Lig için güç depolayacakları kaydedildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz