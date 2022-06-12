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Giresunspor'dan Galatasaray Kulübü başkanlığına seçilen Dursun Özbek'e tebrik

12.06.2022 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresunspor'dan Galatasaray Kulübü başkanlığına seçilen Dursun Özbek'e tebrik

GİRESUN (AA) - Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet, Galatasaray Kulübü başkanlığına seçilen Dursun Aydın Özbek'i kutladı.

Karaahmet, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Galatasaray Kulübü başkanlığına yeniden seçilen hemşerimiz Sayın Dursun Aydın Özbek'i tebrik ediyor, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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