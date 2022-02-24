Giresunsporlu Shapi Suleymanov trafik kazası geçirdi

Alınan bilgiye göre, antrenman sonrası evine giden Süleymanov'un kullandığı 34 ZC 3927 plakalı otomobile, Aksu mevkisinde otobüs arkadan çarptı. Suleymanov, kazadan sonra kulüp görevlileri tarafından evine götürüldü.

Giresunspor Kulübü'nden yapılan açıklamada ise "Futbolcumuz Shapi Suleymanov bugün antrenman sonrası aracı ile evine gittiği esnada maddi hasarlı trafik kazası geçirmiştir. Futbolcumuz kazayı yara almadan atlatmıştır. Sporcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

