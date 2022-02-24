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Giresunsporlu Shapi Suleymanov trafik kazası geçirdi

24.02.2022 22:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig ekibi GZT Giresunspor'un futbolcusu Shapi Suleymanov geçirdiği trafik kazasını yara almadan atlattı.

Giresunsporlu Shapi Suleymanov trafik kazası geçirdi
Magomed Suleymanov

Magomed Suleymanov

RUS Rusya
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Giresunspor
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Alınan bilgiye göre, antrenman sonrası evine giden Süleymanov'un kullandığı 34 ZC 3927 plakalı otomobile, Aksu mevkisinde otobüs arkadan çarptı. Suleymanov, kazadan sonra kulüp görevlileri tarafından evine götürüldü.

Giresunspor Kulübü'nden yapılan açıklamada ise "Futbolcumuz Shapi Suleymanov bugün antrenman sonrası aracı ile evine gittiği esnada maddi hasarlı trafik kazası geçirmiştir. Futbolcumuz kazayı yara almadan atlatmıştır. Sporcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Giresunspor
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