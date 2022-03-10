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Giresun'un Çamoluk ilçesinde eğitime kar engeli

10.03.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'un Çamoluk ilçesinde eğitime kar engeli

GİRESUN (AA) - Giresun'un Çamoluk ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Çamoluk Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve yollarda oluşan buzlanma riski nedeniyle tüm okullarda yüz yüze eğitime bugün ara verilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de bugün izinli sayılacağı kaydedildi.

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