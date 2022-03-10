Giresun'un Çamoluk ilçesinde eğitime kar engeli

GİRESUN (AA) - Giresun'un Çamoluk ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.
Çamoluk Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve yollarda oluşan buzlanma riski nedeniyle tüm okullarda yüz yüze eğitime bugün ara verilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.
Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de bugün izinli sayılacağı kaydedildi.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz