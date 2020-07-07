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Giresun’un Görele ilçesinde vatandaşlardan kafes balıkçılığına tepki

GİRESUN HABERLERİ  | 07.07.2020 13:01 | Son Güncelleme

Giresun’un Görele ilçesine bağlı Çavuşlu beldesinde denize girilebilecek yerlerin açığına yapılması planlanan “Ağ Kafeste Kültür Balığı Yetiştiriciliği Tesisi” projesine karşı çıkan vatandaşlar, duruma tepki gösterdiler.Görele ilçesi Çavuşlu beldesinde denize yapılamsı planlanan “Ağ Kafeste Kültür Balığı Yetiştiriciliği Tesisi” projesine karşı çıkan balıkçılar, teknelerle denize açılarak tepkilerini ortaya koydular.

Giresun’un Görele ilçesinde vatandaşlardan kafes balıkçılığına tepki

Giresun’un Görele ilçesine bağlı Çavuşlu beldesinde denize girilebilecek yerlerin açığına yapılması planlanan “Ağ Kafeste Kültür Balığı Yetiştiriciliği Tesisi” projesine karşı çıkan vatandaşlar, duruma tepki gösterdiler.
Görele ilçesi Çavuşlu beldesinde denize yapılamsı planlanan “Ağ Kafeste Kültür Balığı Yetiştiriciliği Tesisi” projesine karşı çıkan balıkçılar, teknelerle denize açılarak tepkilerini ortaya koydular. Kıyı şeridinde toplanan vatandaşlar da alkışlar eşliğinde ‘Ağ Kafeste Kültür Balığı Yetiştirme Tesisi İstemiyoruz’ diyerek balıkçılara destek verdiler.
Çavuşlu Beldesinde yaşadığını ve beldeye haksızlık yapıldığını söyleyen Rıza Keskin “Çavuşlu halkının görüşünü almak üzere bir toplantı yapılacaktı. Çavuşlu halkı olarak toplantı salonuna girdiğimizde toplantıyı yönetenlerin başka illerden gelenler olduğunu gördük. Bizden az sayıda kişi içeri alınınca asıl Çavuşlu halkının dışarıda bırakıldığını gördük. Çavuşlu’ya ait kimse yok bu işe nasıl olacak deyince kültür balıkçılığını yapacak olan yetkililerden biri ‘Bizde burada olacağız, bizde halkız’ dedi. Çavuşlu’da toplantı yapacaksınız ama Çavuşlu halkından kimseyi içeri almayacaksınız. Madem Çavuşlu halkını içeri almayacaktınız, keşke toplantıyı kendi aranızda halletseydiniz” diye tepkisini gösterdi.
Çavuşlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Selim Hamzaoğlu ise “Biz kültür balıkçılığı tesisinin yapıldığı yer itibariyle sıkıntı duyuyoruz. Yaz döneminde bizim hayatımız denizde geçiyor. O yüzden biz bu tesisi denizimizde istemiyoruz. Beldemize yapılmak istenen proje, burada bulunan kooperatif ve balıkçıların görüşü alınmadan hazırlanmıştır. Burada balıkçılıkla geçinen bir sürü aile var ve bu aileler ekonomik olarak olumsuz yönde etkilenecektir. Bu alan beldede bulunan balıkçıların yoğun olarak kullandığı bir bölgedir. Bu bölge gerek derinlik gerekse konum olarak kafes balıkçılığına uygun değildir. Kooperatif olarak tesisin yerinin değiştirilmesini istiyoruz” diye konuştu.
Çavuşlu beldesine yapılması düşünülen kafes balıkçılığı tesisinin uygun olmadığını belirten avukat Ozan Karagöz ise “Belde açıklarına kurulması planlanan kafes balıkçılığı projesi, bölgede faaliyet gösteren kıyı balıkçılarının ekonomik hayatına doğrudan haksız müdahale içeriyor. Tesisin kurulması planlanan alanda deniz derinliği ve kıyı mesafe şartlarının sağlanmadığını gözlemliyoruz. Firdili mevkii bölgede sayıları azalan temiz bir plaj konumunda bölge halkına hizmet veren bir alandır. Çavuşlu Beldesinde yaşayan insanlarımız geçimini denizden sağlamaktadır. İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne çağrımız, bu haksız müdahalenin önüne geçmeleridir” ifadelerini kullandı.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Çavuşlu Belde İlköğretim Okulu toplantı salonunda yapılması planlanan bilgilendirme toplantısı çıkan gerginlik nedeniyle ertelendi.

Giresun’un Görele ilçesinde vatandaşlardan kafes balıkçılığına tepki

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