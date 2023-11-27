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Giresun’un Tirebolu ilçesinde fırtına sonrası deniz taştı, ilçe merkezini su bastı

27.11.2023 14:19 | Son Güncelleme:
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Giresun’un Tirebolu ilçesinde bugün yaşanan fırtınada deniz taştı, dev dalgalar sahildeki 7-8 metrelik elektrik direklerinin üzerine çıktı.

Giresun’un Tirebolu ilçesinde fırtına sonrası deniz taştı, ilçe merkezini su bastı

Dalgalar nedeniyle sahil şeridindeki yollarda su baskınları meydana geldi.

Tirebolu ilçesinde fırtına ve rüzgar nedeniyle denizde dalga seyivesi yükseldi. Dalgaların yüksekliği elektrik direklerinin seviyesine kadar çıktı. O anlar cep telefonu kameraları ile görüntülenirken, direklerde kısa devre sonucu patlamalar yaşandı. İlçenin kıyı şeridindeki şehir içi yolda su baskınları meydana gelirken, yoldan geçen araçlar dalgaların getirdiği deniz suları nedeniyle zor anlar yaşadı. İlçe merkezine giriş ve çıkış yollarının kapatıldığı, ulaşımın ilçenin güney tarafından geçen çevre yolundan ve Karadeniz Sahil yolundan sağlandığı bildirildi.

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