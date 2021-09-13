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Girişimci anne kız el yapımı çikolatalarıyla ağızları tatlandırıyor

13.09.2021 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da KOSGEB desteği alan girişimci Sevgi Çakır, evinin arkasına kurduğu imalathanede ürettiği çikolata çeşitlerini, bahçesinde açtığı butik kafede satıyor - Sevgi Çakır: - "KOSGEB desteği bütün kadınlar için çok büyük bir fırsat. Girişimci olmak isteyen kadınların bu fırsatları değerlendirmesini isterim" - Kızı Sinem Güllep: - "Siparişler çoğaldı, tat beğenildi. Herkes birbirine tavsiye etti. Biz de kendimizi evimizin arka bahçesinde üretim yeri yaparken bulduk"

ÖMER FARUK ŞİMŞEK - Sakarya'da mutfağında ürettiği çikolataları beğenilen girişimci Sevgi Çakır, KOSGEB desteği alarak evinde kurduğu imalathane ve bahçesine açtığı butik kafeyle aile sıcaklığında müşterilerine hizmet veriyor.

Serdivan ilçesindeki evinde yaklaşık 2 yıl önce hobi olarak çikolata üretimine başlayan 48 yaşındaki Çakır'ın ürünleri, kızının sosyal medya hesabı açmasıyla talep gördü.

Kendini geliştirerek işini büyütmeye karar veren Çakır, KOSGEB'den aldığı destekle evinin arkasına imalathane, ön bahçesine ise "kahve-çikolata" konseptli kafe satış noktası kurdu.

El yapımı 30'dan fazla çikolata çeşidini Türkiye'nin her yerine pazarlayan anne kız, tanıdıkları aracılığıyla yurt dışına da ürün göndermeyi hedefliyor.

- "Deneyerek çeşitlerimizi çoğaltmaya çalışıyoruz"

Sevgi Çakır, AA muhabirine, evde denemelere başladığı çikolata üretimini eğitim alarak geliştirdiğini söyledi.

Evde yaptığı çikolataları ilk başlarda kızına ve arkadaşlarına denettiğini anlatan Çakır, "Haberim olmadan kızım bana sayfa açmış. Onun akabinde çok talep oldu, siparişler geldi. Yoğunluk nedeniyle de evde yaptığım üretimi küçük bir üretim yeri kurarak geliştirmeye çalıştım." dedi.

Çakır, ev, imalathane ve iş yerinin bir arada bulunmasının hoş bir konsept oluşturduğunu dile getirerek, "El yapımı ürünlerimizin içerisinde koruyucu veya katkı maddesi bulunmuyor. Fındık, fıstık, farklı meyveler, dolguların bulunduğu çeşitlerimiz var. Talepler doğrultusunda deneyerek çeşitlerimizi çoğaltmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

KOSGEB desteğinin ardından gerekli malzemeler ile makineleri aldığını ve üretiminin kolaylaştığını aktaran Çakır, "KOSGEB desteği bütün kadınlar için çok büyük bir fırsat. Girişimci olmak isteyen kadınların bu fırsatları değerlendirmesini isterim." ifadesini kullandı.

- "Hayalimiz yokken evimizin bahçesinde üretim yerimizi kurduk"

Kızı Sinem Güllep de yaptıkları işin başarı hikayesi olduğunu söyledi.

Annesinin çikolatalarını tanıtmak amacıyla sosyal medya hesabı açtığını dile getiren Güllep, "Derken siparişler çoğaldı, tat beğenildi. Herkes birbirine tavsiye etti. Biz de kendimizi evimizin arka bahçesinde üretim yeri yaparken bulduk. Aslında böyle bir hayalimiz yokken evimizin bahçesinde KOSGEB desteğiyle üretim yerimizi kurduk." diye konuştu.

Güllep, ürünlerinin çok beğenilmesinin ardından ülke geneline göndermeye başladıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Yıllarca annemiz bizi destekledi, biz de bu saatten sonra annemizi destekleme amaçlı nesilden nesile aktarılan bir iş olarak yerimizi açtık. Aileyle çalışmak çok başka. Yıllarca masa başı işi reddeden bir insandım, özgür olmam gerekiyordu. Ettiğim duaların karşılığında da Allah evimizin bahçesinde işimizi kurmayı nasip etti bize. Anne kız ilişkimiz her zaman çok iyiydi. Tabii iş konusunda da çok iyi."

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