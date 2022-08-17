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Girişimci kadınlar Hepsiburada ile büyüyor

17.08.2022 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü" programından 5 yıl içinde 81 ilden 32 binden fazla girişimci kadın, Türkiye’nin dört bir yanından 132 kadın kooperatifi ve 34 sivil toplum kuruluşu faydalandı

İSTANBUL (AA) - "Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü" programıyla kadınlar ön muhasebe işlemlerinde Findara.co’dan online uzman desteği alabilecek.

Markadan yapılan açıklamaya göre, "Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü" programıyla katılımcılarına indirimli komisyon oranları, reklam ve pazarlama desteği, ücretsiz fotoğraf çekimi, markalaşma, e-ticaret ve finansal okuryazarlık eğitimleri, ücretsiz entegrasyon desteği ve kurumsal anlaşmalı uygun fiyatlı kargo imkanı gibi birçok destek sunan Hepsiburada, Findara.co iş birliğiyle girişimci kadınlara desteklerine bir yenisini daha ekledi.

Findara.co, Hepsiburada platformu üzerinden e-ticaret yapan girişimci kadınlara özel atadığı ön muhasebe uzmanıyla anlık iletişimlerine olanak sağlayan, tüm işlemlerini günlük raporlayabilen bir altyapı sunuyor.

Bu altyapı aracılığıyla Findara.co’nun ön muhasebe uzmanları girişimci kadınların banka işlemlerini, gider ve masraf belgelerini günlük olarak takip edebilecek ve faturalarına anlık müdahalelerde bulunabilecekler. Hepsiburada’nın, ön muhasebe ve İK operasyonları konusunda uzman Findara.co iş birliğiyle sunduğu önemli destekten yararlanmak isteyen "Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü" programı katılımcıları yüzde 40 indirimle online uzman desteği alabilecekler.

- “Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü” programına 32 binden fazla girişimci kadın katıldı

Hepsiburada, 2017 yılında kadınların ekonomiye katkısını desteklemek için “Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü” programını hayata geçirdi. E-ticaret alanında girişimci kadınları ve kırsaldaki kadın kooperatiflerini desteklediği programda banka iş birlikleri, STK’larla oluşturduğu güç birlikleriyle birçok proje gerçekleştirdi.

E-ticarette girişimci kadınları destekleyen ilk program olan “Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü“ programından 5 yıl içinde 81 ilden 32 binden fazla girişimci kadın, Türkiye’nin dört bir yanından 132 kadın kooperatifi ve 34 sivil toplum kuruluşu faydalandı. Ayrıca 1.200’den fazla kadına e-ticaret eğitimi verildi.

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