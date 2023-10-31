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"Girişimde Kadın Gücü Projesi" Bursa'da tanıtıldı

31.10.2023 13:42 | Son Güncelleme:
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Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emine Perviz Erdem, yürüttükleri "Girişimde Kadın Gücü Projesi" kapsamında girişimci kadınları teknik içerikler ile dijitalleşme, bütçe yönetimi, tedarik zinciri, yönetim ve markalaşma alanlarında geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

TÜRKONFED yürütücülüğünde, Türkiye İş Bankası işbirliği ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) desteğiyle hayata geçirilen projenin tanıtım toplantısı, Bursa'da bir otelde gerçekleştirildi.

Emine Perviz Erdem, toplantının açılışında, projenin amacının, kadın girişimciliğine rehberlik etmek olduğunu söyledi.

Projeyle, girişimci kadınlara eğitim ve mentorluk desteği sunduklarını dile getiren Erdem, "Girişimci kadınları teknik içeriklerimiz ile dijitalleşme, bütçe yönetimi, tedarik zinciri, yönetim ve markalaşma alanlarında geliştirmeyi hedefliyoruz. Eğitimlerin ardından başarılı olan 50 girişimci kadına 6-9 ay mentorluk desteği sunarak ülkemizin her yanından kadın girişimcilerin şekillendirildiği markaların oluşumuna destek vermek de önceliklerimiz arasında." diye konuştu.

Erdem, Türkiye'de yüzde 14 seviyesinde olan kadın girişimciliğin artması için çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

İş Bankası KOBİ İşletme Bankacılığı Pazarlama Birim Müdürü Nazlı Coşkun da girişimci kadınları finansal konularda destekleyecek, vizyonlarını genişletecek her katkının çok kıymetli olduğunu vurguladı.

Ne kadar çok kadın iş gücüne dahil olur, sürdürülebilir ve katma değerli üretimle ticari hayatta yer alırsa ekonomik kalkınma ve gelişmişlik düzeyinin de o derece artacağına inandıklarını anlatan Coşkun, "Bu vizyon doğrultusunda, hayata geçirdiğimiz projelerle kadınlara yalnızca finansal katkılar sunmayı değil aynı zamanda istihdam ve sosyal anlamda pozitif etki yaratmayı amaçlıyoruz." dedi.

Marmara ve İç Anadolu Sanayici ve İş Dünyası Federasyonu (MARSİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya ise son dönemde kadınların çalışma hayatına büyük oranda katılması ve daha aktif rol alarak girişimcilik faaliyetlerinde bulunmalarının, gelişen ekonomiler için stratejik bir öneme sahip olduğunu kaydetti.

Kaya, kadının iş gücüne katılmasının aile ve toplum içindeki kararlarda yer almasını, ayın zamanda kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesine katkı sağladığını sözlerine ekledi.

Açılış konuşmalarının ardından katılımcılara proje hakkında bilgi verildi.

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