Girlevik Şelalesi kısmen buz tuttu

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Doğu Anadolu Bölgesinde önceki yıllar bu zamanlarda adeta buz dağına dönüşen Girlevik Şelalesi, bu sene kısmen buz tuttu.

Erzincan’da doğa harikası Girlevik Şelalesi her mevsim güzel olsa da, kışın buz tutunca görenlere ’maşallah’ dedirtiyor. Hava sıcaklığının gece saatlerinde eksi 10 dereceye kadar düştüğü Erzincan’da kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Çağlayan beldesinde bulunan ve güzelliğiyle öne çıkan Girlevik Şelalesi kısmen dondu.

Ziyaretçilerine her mevsim ayrı güzellik sunan şelale, donunca ortaya çıkan 3- 5 metre uzunluğundaki buz sarkıtları ile ayrı bir güzelliğe büründü.

Yazın serin havası ve çevresindeki yemyeşil bitki örtüsüyle, kışın ise hem çevresindeki kar örtüsü hem de donduğu için oluşan buz sarkıtları ile ilgi çeken şelale, seyrine doyum olmayan görüntüler oluşturdu.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede havanın parçalı bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi görüleceği belirtildi.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölge illerinde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere; Erzincan’da 3, Erzurum’da 9, Kars’ta 16, Ağrı’da 21, Iğdır’da 8, Ardahan’da 15 derece olarak kaydedildi.

