YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Girlevik Şelalesi kısmen buz tuttu

Girlevik Şelalesi kısmen buz tuttu

10.01.2021 10:24 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Doğu Anadolu Bölgesinde önceki yıllar bu zamanlarda adeta buz dağına dönüşen Girlevik Şelalesi, bu sene kısmen buz tuttu.Erzincan’da doğa harikası Girlevik Şelalesi her mevsim güzel olsa da, kışın buz tutunca görenlere ’maşallah’ dedirtiyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Doğu Anadolu Bölgesinde önceki yıllar bu zamanlarda adeta buz dağına dönüşen Girlevik Şelalesi, bu sene kısmen buz tuttu.
Erzincan’da doğa harikası Girlevik Şelalesi her mevsim güzel olsa da, kışın buz tutunca görenlere ’maşallah’ dedirtiyor. Hava sıcaklığının gece saatlerinde eksi 10 dereceye kadar düştüğü Erzincan’da kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Çağlayan beldesinde bulunan ve güzelliğiyle öne çıkan Girlevik Şelalesi kısmen dondu.
Ziyaretçilerine her mevsim ayrı güzellik sunan şelale, donunca ortaya çıkan 3- 5 metre uzunluğundaki buz sarkıtları ile ayrı bir güzelliğe büründü.
Yazın serin havası ve çevresindeki yemyeşil bitki örtüsüyle, kışın ise hem çevresindeki kar örtüsü hem de donduğu için oluşan buz sarkıtları ile ilgi çeken şelale, seyrine doyum olmayan görüntüler oluşturdu.
Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede havanın parçalı bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi görüleceği belirtildi.
Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Bölge illerinde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere; Erzincan’da 3, Erzurum’da 9, Kars’ta 16, Ağrı’da 21, Iğdır’da 8, Ardahan’da 15 derece olarak kaydedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vali Yerlikaya açıkladı! İşte İstanbul'da vakaların en fazla düştüğü ilçelerVali Yerlikaya açıkladı! İşte İstanbul'da vakaların en fazla düştüğü ilçeler
Erzincan'da şaşırtan manzaraErzincan'da şaşırtan manzara
1/

Erzincan Namaz Vakitleri 10 Ocak Pazar

İmsak
06:07
Sabah
07:36
Öğle
12:34
İkindi
15:02
Akşam
17:23
Yatsı
18:47

Erzincan Nöbetçi Eczaneler10 Ocak Pazar

Aksoy Eczanesi
Merkez
Gülız Eczanesi
Cayirli
Refahıye Eczanesi
Refahiye
Barış Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster
Erzincan ECZANELER
Erzincan ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Aydın Orman İşletme Müdürü Koruk, göreve başladı

Aydın Orman İşletme Müdürü Koruk, göreve başladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Nevşehir’de her ay bir kişi 1 saatlik belediye başkanlığı yapacak

Nevşehir’de her ay bir kişi 1 saatlik belediye başkanlığı yapacak

Kayserispor’un yardımcı antrenörleri geldi

Kayserispor’un yardımcı antrenörleri geldi

Far avı yapan avcılar traktörlerinden oldu

Far avı yapan avcılar traktörlerinden oldu

Diğer Haberler

Erzincan Barosunda ruhsat töreni

Erzincan Barosunda ruhsat töreni

Baro Başkanı Aktürk: “Demokrasinin temel taşlarından biri olan basın, düşünce ve haber alma özgürlüğünün en etkili aracıdır”

Baro Başkanı Aktürk: “Demokrasinin temel taşlarından biri olan basın, düşünce ve haber alma özgürlüğünün en etkili aracıdır”

Doğa Anadolu’da en yüksek sıcaklık Refahiye’de en düşük sıcaklık Tekman’da ölçüldü

Doğa Anadolu’da en yüksek sıcaklık Refahiye’de en düşük sıcaklık Tekman’da ölçüldü

Erzincan’da “Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği” gereği denetimler yapıldı

Erzincan’da “Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği” gereği denetimler yapıldı

Afganistan’daki iç savaştan kaçıp Türkiye’de hayata tutundular

Afganistan’daki iç savaştan kaçıp Türkiye’de hayata tutundular

Erzincan'da teröristlerin kullandığı mağara ve barınaklardaki yaşam malzemeleri imha edildi

Erzincan'da teröristlerin kullandığı mağara ve barınaklardaki yaşam malzemeleri imha edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.