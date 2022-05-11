Gırtlağındaki tümörden lazer cerrahisiyle kurtuldu

Zonguldak'ta gırtlak kanseri olan bir kişi, Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde lazer teknolojisinden yararlanılarak yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Ses kısıklığı şikayetiyle doktora giden 61 yaşındaki Ahmet D'ye gırtlak kanseri teşhisi konuldu.

BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Kulak Burun Boğaz Polikliniğinde tedavisine başlanan hastanın gırtlağındaki tümör, lazer cerrahisiyle kanamasız şekilde temizlendi. Türkiye genelinde az sayıda uygulanan tedavi yöntemiyle sağlığına kavuşan Ahmet D, ameliyatını yapan Dr. Deniz Baklacı'ya ve ekibine teşekkür etti.

Baklacı, gazetecilere, hastalığın erken evrede teşhis edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Cerrahiyi planladık. Aslında iki teknik var; açık ve kapalı uygulanan teknikler. Bu hasta kapalı teknik için uygundu. Boyunda hiçbir kesi olmadan yapılan bir cerrahi. Ağızdan girerek yapıyoruz. Burada rutin konvansiyonel tekniklerimizden farklı olarak biz lazer kullandık. Lazerin avantajları kanamanın az olması, ödemin az olması, hastada herhangi bir soluk borusuna delik açılmadan cerrahinin sonlandırılıyor olması. Hastaneye yatış süresi, ağrısı, yeme yutma güçlüğünün diğer uygulamalara göre az olması tabii ki avantajdı. Bu cerrahilerden sonra hastaları yakın takibe alıyoruz. Ses ve gırtlak muayenesi yapıyoruz. Öncelikle hastaların bu tarz cerrahiler için uygun olması lazım."

Ahmet D. de kendisini iyi hissettiğini belirterek, "Hiçbir şeyim yok. Ağrım yok. Hocam ve ekibine çok teşekkür ederim. Ameliyatım çok başarılı geçti." ifadelerini kullandı.

