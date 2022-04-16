GittiGidiyor'dan 75 TL’ye varan Axess chip-para kampanyası

İSTANBUL (AA) - GittiGidiyor, Akbank ile iş birliği kapsamında 30 Nisan 2022’ye kadar geçerli olmak üzere kullanıcılarına 75 TL’ye varan chip-para kazanma fırsatı sunuyor.

Platformdan yapılan açıklamaya göre, GittiGidiyor, kullanıcılarına kampanyalar sunmaya devam ediyor.

GittiGidiyor’un Akbank iş birliğiyle gerçekleştirdiği kampanyasında, kullanıcılar 75 TL’ye varan chip-para kazanma fırsatı yakalıyor. Kampanya kapsamında Axess kart sahipleri, GittiGidiyor’dan tek seferde yapacakları 500-999,99 TL arasındaki alışverişte 50 TL, 1000 TL ve üzeri alışverişte ise 75 TL chip-para kazanabiliyor.

30 Nisan 2022’ye kadar geçerli olan kampanyadan Axess, Wings, Free, Akbank kart, ticari kart sahipleri ile bu kartlara bağlı ek kart ve sanal kart sahipleri yararlanabiliyor.

Kampanyaya katılmak için asıl kart sahiplerinin ilk harcamadan önce Akbank sistemine kayıtlı olan cep telefonu numarasından "GİTTİGİDİYOR" yazıp 4566’ya SMS göndermesi veya Axess Mobil üzerinden "Hemen katıl" butonuna tıklaması gerekiyor.

Kampanya ile ilgili detaylı bilgilere "https://www.gittigidiyor.com/kampanya-kosullari/16-30-nisan-2022-chip-para-kampanyasi" adresinden ulaşılabiliyor.

