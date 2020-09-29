SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Giuliano, Al Nassr'dan ayrıldığını açıkladı! Fenerbahçe...

Giuliano, Al Nassr'dan ayrıldığını açıkladı! Fenerbahçe...

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 29.09.2020 16:26 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'da forma giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Giuliano, kulübünden ayrıldığını açıkladı.

Giuliano, Al Nassr'dan ayrıldığını açıkladı! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Giuliano, Al Nassr FC'den ayrıldığını açıkladı. Giuliano’nun adı son dönemde Fenerbahçe ile anılıyordu. Brezilyalı oyuncu geri dönmek istiyordu.

Giuliano Al Nassr'dan ayrıldığını resmen açıkladı; "Geçirdiğim 2 yıl için Al Nassr taraftarlarına teşekkür ediyorum"

tyug

BOMBA İDDİA!

Al Nassr'dan ayrılan Brezilyalı yıldızın Fenerbahçe ile görüşme halinde olduğu iddia edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Yeni ve değişik' diyerek duyurdu! Koronavirüsün bir belirtisi daha ortaya çıktı 'Yeni ve değişik' diyerek duyurdu! Koronavirüsün bir belirtisi daha ortaya çıktı
Samatta, Fenerbahçe'ye gönülsüzce gittiSamatta, Fenerbahçe'ye gönülsüzce gitti
Halı sahalar için son dakika haberi geldi! Halı sahalar için son dakika haberi geldi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İstanbul ve birçok il için dolu ve hortum uyarısı
İstanbul ve birçok il için dolu ve hortum uyarısı
Bakan Albayrak, Yeni Ekonomik Program'ı (YEP) açıkladı
Bakan Albayrak, Yeni Ekonomik Program'ı (YEP) açıkladı
Fatih Terim hedef gösterdi! "Bana onu alın"
Fatih Terim hedef gösterdi! "Bana onu alın"
Tecrübeli hoca şok açıklama! "Rüşvet teklif ettiler"
Tecrübeli hoca şok açıklama! "Rüşvet teklif ettiler"
Samatta, Fenerbahçe'ye gönülsüzce gitti
Samatta, Fenerbahçe'ye gönülsüzce gitti
Tacize uğradığını itiraf ettti... Ortalık karıştı!
Tacize uğradığını itiraf ettti... Ortalık karıştı!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Yılın bombası Cavani'den haber var!
Yılın bombası Cavani'den haber var!
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Anlaşma tamam! Visca imzayı atıyor!
Anlaşma tamam! Visca imzayı atıyor!
Yılın bombası! Visca ile anlaşma sağlandı!
Yılın bombası! Visca ile anlaşma sağlandı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Giuliano, Al Nassr'dan ayrıldığını açıkladı! Fenerbahçe...
Fenerbahçeli eski yıldız takımdan ayrıldı! Bomba iddia...
Caner Erkin'in yeni arabısının fiyatı dudak uçuklattı
Caner Erkin'in yeni arabası dudak uçuklattı
Aston Villa Menajeri Dean Smith: Samatta, Fenerbahçe'ye gönülsüzce gitti
Samatta, Fenerbahçe'ye gönülsüzce gitti
Fenerbahçe'de Ozan Tufan nişanlandı
Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın mutlu günü
Fenerbahçe, Visca ile her konuda anlaşma sağladı!
Visca ile her konuda anlaşma sağlandı!
Emre Belözoğlu, 2 transferi daha bitirdi! Diego Perotti ve Samuel Kalu...
Emre Belözoğlu 2 transferi bitirdi!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.