Giuliano, Al Nassr'dan ayrıldığını açıkladı! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Giuliano, Al Nassr FC'den ayrıldığını açıkladı. Giuliano’nun adı son dönemde Fenerbahçe ile anılıyordu. Brezilyalı oyuncu geri dönmek istiyordu.
Giuliano Al Nassr'dan ayrıldığını resmen açıkladı; "Geçirdiğim 2 yıl için Al Nassr taraftarlarına teşekkür ediyorum"
Al Nassr'dan ayrılan Brezilyalı yıldızın Fenerbahçe ile görüşme halinde olduğu iddia edildi.
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