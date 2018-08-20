SPOR

Giuliano'dan Fenerbahçe'ye veda mesajı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 20.08.2018 21:45 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'den Suudi Arabistan'ın El Nassr takımına transfer olan Brezilyalı orta saha oyuncusu Giuliano Victor de Paula, sarı-lacivertlilere veda etti.

Giuliano'dan Fenerbahçe'ye veda mesajı

Fenerbahçe'den Suudi Arabistan'ın Al Nassr kulübüne transfer olan Giuliano, sarı-lacivertli camiaya veda mesajı paylaştı.

Giuliano, kişisel sosyal medya hesaplarından Türkçe ve İngilizce olarak yaptığı paylaşımda, "Fenerbahçe taraftarlarına, oyuncularına, teknik ekibine, kulüp çalışanlarına bu fırsat, sevgi, saygı, sabır, destek için teşekkür ederim. Sadece bir yıldı ama çok yoğun geçti. Hepiniz için en iyisini diliyorum. Hep Beraber. Haydi Fener!" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'ye geçen sezon başında 7 milyon avro bedelle gelen Giuliano, Suudi Arabistan temsilcisine 10,5 milyon avro bonservis ücretiyle transfer oldu.

PARTNERAilece tatil!Ailece tatil!
Al Nassr Kulübü Fenerbahçe'den Giuliano ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı!Al Nassr Kulübü Fenerbahçe'den Giuliano ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı!
Fenerbahçe Cristian Ramirez transferini yalanladı Fenerbahçe Cristian Ramirez transferini yalanladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Giuliano

En Çok Okunan Haberler

Kocaeli Tarım ve Orman Müdürü İlhan Özel feci şekilde can verdi

Kocaeli Tarım ve Orman Müdürü İlhan Özel feci şekilde can verdi

Trump'tan flaş İsrail iddiası!

Trump'tan flaş İsrail iddiası!

Beşiktaş Karius için Liverpool ile anlaşma sağladı!

Beşiktaş Karius için Liverpool ile anlaşma sağladı!

Avrupa liglerinde tamamlanan transferler

Avrupa liglerinde tamamlanan transferler

Giuliano'nun ardından bir bomba da Galatasaray'dan

Giuliano'nun ardından bir bomba da Galatasaray'dan

Galatasaray - Göztepe maçını Malene Pedersen de tribünden takip etti!

Galatasaray - Göztepe maçını Malene Pedersen de tribünden takip etti!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Giuliano'dan Fenerbahçe'ye veda mesajı

Giuliano'dan Fenerbahçe'ye veda mesajı

Al Nassr Kulübü Fenerbahçe'den Giuliano ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı!

Al Nassr Kulübü Fenerbahçe'den Giuliano ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı!

Fenerbahçe Cristian Ramirez transferini yalanladı

Fenerbahçe Cristian Ramirez transferini yalanladı

Aziz Yıldırım: Benim için F.Bahçe defteri kapanmıştır

Aziz Yıldırım: Benim için F.Bahçe defteri kapanmıştır

Giuliano'nun ardından bir bomba da Galatasaray'dan

Giuliano'nun ardından bir bomba da Galatasaray'dan

Fenerbahçe Mathieu Valbuena ile yolları ayırıyor

Fenerbahçe Mathieu Valbuena ile yolları ayırıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.