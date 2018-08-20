Giuliano'dan Fenerbahçe'ye veda mesajı

Fenerbahçe'den Suudi Arabistan'ın Al Nassr kulübüne transfer olan Giuliano, sarı-lacivertli camiaya veda mesajı paylaştı.

Giuliano, kişisel sosyal medya hesaplarından Türkçe ve İngilizce olarak yaptığı paylaşımda, "Fenerbahçe taraftarlarına, oyuncularına, teknik ekibine, kulüp çalışanlarına bu fırsat, sevgi, saygı, sabır, destek için teşekkür ederim. Sadece bir yıldı ama çok yoğun geçti. Hepiniz için en iyisini diliyorum. Hep Beraber. Haydi Fener!" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'ye geçen sezon başında 7 milyon avro bedelle gelen Giuliano, Suudi Arabistan temsilcisine 10,5 milyon avro bonservis ücretiyle transfer oldu.

