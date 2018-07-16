Giuliano Fenerbahçe'de kalıyor!

Fenerbahçe'de geçen sezonun parıldayan oyuncularından Giuliano, takımda kalıyor. Brezilyalı oyuncu için ülkesinden ve Avrupa’dan önemli teklifler var. Flamengo’nun ise ciddi bir teklif yaptığı belirtildi. Ancak Giuliano’nun gidişi, yeni sezona hazırlanan takımın taşlarını yerinden oynatabilir. Kocaman’ın prensi olan Giuliano’ya, Cocu tarafından daha önemli görevler verilecek.
30 MAÇTA 14 GOL ATTI
Giuliano, geçen sezon 30 karşılaşmada 14 gol atıp, 5 de asist yaptı. Bazı karşılaşmalarda takımı tek başına sırtlamıştı. Kazanma alışkanlığının edinilmesinde mimar oldu. Mukavelesi 2021’de sona erecek oyuncunun bu sene daha büyük patlaması bekleniyor. Oynattığı hücum futboluyla tanınan Phillip Cocu, bu sene ondan daha çok gol atmasını bekliyor.
(Akşam)
Galatasaray Serdar Gürler ile 1 yıllığına anlaştı
Fenerbahçe'de altyapının başına sürpriz isim
Ferdi Kadıoğlu resmen Fenerbahçe'de (Ferdi Kadıoğlu kimdir?)
Fatih Terim hakkında 1 yıla kadar hapis cezası isteniyor
Metin Albayrak: Yasin Öztekin'in Beşiktaş'a transferini değerlendirilebilir!
Ve Aykut Kocaman ortaya çıktı!
Avrupa'da art arda transferler açıklanıyor!
Şenol Güneş'ten olay açıklama: Haddini bildiririm
''Türkiye'ye sadece para için gelirim''
Okuyucu Yorumları 0 yorum