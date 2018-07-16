Giuliano: Teklif almadım, Fenerbahçe'de mutluyum!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Giuliano Victor de Paulo, sarı-lacivertli takımda çok mutlu olduğunu söyledi.

İsviçre'nin Lozan kentinde devam eden kampta düzenlenen toplantıda basın mensuplarına açıklamada bulunan Giuliano, sezona en iyi şekilde başlangıç yapabilmek için fizik, teknik, taktik ve mental olarak hazırlıkları sürdürdüklerini belirtti.

Hakkındaki transfer haberlerini sosyal medyadan takip ettiğini aktaran Giuliano, Brezilya ve Almanya'dan kendisine teklif olduğuna ilişkin haberler çıkmasına rağmen kimsenin menajeriyle iletişime geçmediğini kaydetti. Giuliano, "Benim kafam burada. Herhangi bir teklif yok. Fenerbahçe'de çok mutluyum. Geçen yıl burada iyi bir sezon geçirdim. Fenerbahçe'de bu sezon da güzel bir yıl geçirmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Brezilya Milli Takımı'na çağrılmadığı için çok üzüldüğünü dile getiren Giuliano, "Milli takıma gitmek istiyordum ama olmadı. Ben de taraftar olarak milli takımı destekledim. Dünya Kupası'nı kazanmayı çok istedik ama maalesef kazanamadık. Bundan ders çıkarmamız gerek." diye konuştu.