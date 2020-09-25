"Giyilebilir EKG tişörtü "ve "Basınçlı Diyabetik Ayakkab" projeleri finalde

TEKNOFEST’in bu yılki akademik paydaşlarından olan SANKO Üniversitesi’nde öğrencilerin geliştirdiği “Giyilebilir EKG Tişörtü” ve “Basınçlı Diyabetik Ayakkabı” projeleri ilgi topladı.

Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi’nde düzenlenen TEKNOFEST’te SANKO Üniversitesi’nin İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Sağlık Kategorisi’nde “Giyilebilir EKG Tişörtü” projesiyle “Stajyer Takımı”, “Basınçlı Diyabetik Ayakkabı” projesiyle “Pedifiz Takımı” finalde yarışıyor. Tıp Fakültesi 5’inci sınıf öğrencisi Buse Kaplan ile Merve Karaal ve Alper Kaplan’dan oluşan “Stajyer Takımı” Giyilebilir EKG Tişörtü, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans Programı Öğrencileri Pınar Kuyulu ve Yusuf Cerit’in yer aldığı “Pedifiz Takımı” ise Basınçlı Diyabetik Ayakkabı projesiyle bilim arenasına katıldı.

"Giyilebilir tişörtle kalbin aktiviteleri takip edilebilecek"

Öğrencilerin geliştirdiği ‘Giyilebilir EKG Tişörtü’ ile kalbin elektriksel aktivitesinin değerlendirildiği MI, kalp kapak hastalıkları ve kandaki iyon değişimlerinin kalbe olan etkisi gözlemlenebilecek. Ecg modülü ile tam bir P Q R S T kalp atış dalgası elde edilip veri bluetooth iletişim yöntemiyle cep telefonlarına aktarılabiliyor. Cep telefonlarında geliştirilen uygulama kalpte gözlemlenen farklı dalgalanmaları tespit ederek geri bildirimde bulunuyor. Giyilebilir tişört ile yaşam koşullarına asgari boyutta etki eden cihaz ve gündelik hayatta rahatça giyip çıkarılacak kablosuz bir sağlık ürünü ile sorunlara çözüm üretiliyor. 100 saat üzeri veri kayıt özelliği ve yüksek doğruluk oranıyla holter cihazlarının piyasadaki yerini ‘Giyilebilir EKG Tişörtü’nün alması beklenirken kalp hastalıklarını erken tespit ederek ani kalp krizi ölüm oranlarını düşürebilecek bir ürün üretildi.

Basınçlı Diyabetik Ayakkabı

Günümüzün inovatif yönünü ortaya çıkararak teknoloji destekli bir ayakkabı üretiminin hedeflendiği ‘Basınçlı Diyabetik Ayakkabı’ projesiyle diyabetik ayağa sahip hastalarda ayakkabının tabanına yerleştirilen basınç sensörleri ve mobil uygulamaya aktarılan veriler aracılığıyla kullanıcıya geribildirim sağlanması hedefleniyor. Hastada sağlıklı ayak biyomekaniğinin sağlanması için ayak tabanındaki basınçları algılayıp hastaya mobil uygulama ile görsel geribildirim sağlayan tasarım sayesinde çözüm üretildi. Proje sayesinde, ayakkabı tabanına yerleştirilecek sensörlerin yeri fizyoterapistin yaptığı değerlendirme ve analiz sonucu belirleyecek. Ayrıca Ayakkabı içine uyarlanabilecek kompresörler aracılığıyla da taban altı basınçların düzeltilmesi sağlanabilecek.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, 27 Eylül 2020 tarihine kadar sürecek.

