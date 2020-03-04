Giyilmeyen elbiseler çöpe değil giysi kutusuna

Pursaklar Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında giysi kumbarası ile vatandaşların kullanmadıkları eşyaların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasında köprü görevi görüyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde çeşitli cadde ve sokaklara giysi toplama kutuları yerleştirildi. Uygulama kapsamında daha önceden yerleştirilen 96 adet giysi kumbarasına ek olarak ilçe genelinde 100 noktaya daha yerleştirilen kutular aracılığı ile toplanan malzemeler ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor. Proje kapsamında giysiler, Pursaklar Belediyesi tarafından değerlendiriliyor. Kullanıma uygun kıyafetler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılırken, kullanıma uygun olmayan kıyafetler geri dönüşüme gönderilecek. Geri dönüşümden elde edilecek gelir ise yine sosyal yardım faaliyetlerinde kullanılacak.

Pursaklar Belediyesi olarak sosyal yardımlaşma ve dayanışmaya çok önem verdiklerini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Hayırseverlik, sosyal dayanışma ve yardımlaşma milletimizin önemli özelliklerinden biridir. Biz bunu ilçemizde sürekli yaşamaktayız. İhtiyaç sahibi insanlarımıza hemşehrilerim her zaman yardımcı olmaktadır. Bizler de belediye olarak eğitimden sağlığa, gıda yardımından ev bakım ve tamiratlarına, kıyafet yardımlarına kadar her alanda yaptığımız bu çalışmalarımızı kesintisiz olarak sürdüreceğiz. Hemşehrilerimize bir nebze de olsa yardımcı olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz” dedi.

